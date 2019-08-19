Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии

Вашингтон, 19 августа. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой датской Гренландии — крупнейшего острова на планете.

По словам Трампа, он интересовался возможностью покупки Гренландии «стратегически». Президент США подчеркнул, что этот вопрос «не номер один в повестке дня».

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что американский лидер просил своих помощников оценить возможность приобретение крупнейшего острова на планете. Речь шла, в том числе, о расширении за счет покупки территории военного присутствия США в Арктическом регионе.

Ведущий советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу подтвердил появившуюся в СМИ информацию, заявив, что Вашингтон действительно изучает возможность покупки Гренладии, принадлежащей Дании. Дональд Трамп даже попросил юрисконсульта провести правовую экспертизу проекта.

В окружении президента мнения по этому поводу разделились. Одни считают, что идея представляет собой «мимолетное увлечение», другие называют проект экономически целесообразным.

В Дании возмутились, узнав об идее Трампа, а в МИД Гренландии заявили, что остров «открыт для бизнеса, но не для продажи». Ряд датских политиков и вовсе назвали произошедшее «шуткой».

«Мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна», — заявил представитель Датской народной партии Серен Есперсен.

Как пишет «Газета.ру», Трампа в Гренландии могут интересовать не только геополитические возможности. Местные залежи нефти, оценивающиеся в 50 млрд баррелей, ставят остров в один ряд с Ливией. Также здесь обнаружены солидные запасы графита, каменного угля, алмазосодержащего кимберлита и других полезных ископаемых.

Напомним, Гренландия, хоть и формально принадлежит Дании, но обладает широкой автономией, самостоятельно решая все внутренние вопросы. Многие эксперты утверждают, что власти острова стремятся к полной независимости.