Силы САА взяли под контроль КПП на окраине Хан-Шейхуна

Дамаск, 19 августа. Сирийские правительственные войска взяли под контроль КПП на окраине города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Населенный пункт окружен силами САА с севера и запада.

«Сирийская армия взяла контрольно-пропускной пункт Аль-Факир на северо-западной окраине города Хан-Шейхун», — цитирует источник РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска вошли в город Хан-Шейхун на юге Идлиба. Район контролируется запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1 и близкими к ней группировками боевиков. Армия САР вплотную приблизилась к трассе Дамаск — Алеппо, которую по-прежнему контролируют боевики. Мирные жители вынуждены пользоваться объездными дорогами.

Следует отметить, что 2 августа в Нур-Султане (бывшая Астана – прим. ФАН) состоялись переговоры, посвященные мирному урегулированию в Сирийской Арабской Республике. По итогам дискуссии в столице Казахстана Дамаск взял на себя обязательство прекратить боевые действия при условии соблюдения своих обязательств Турцией.

Однако уже 5 августа сирийские правительственные войска были вынуждены возобновить боевые действия из-за нападений боевиков.

Ранее глава министерства обороны Турции Хулуси Акар анонсировал начало работы совместного координационного центра Соединенных Штатов и Турции в Сирии. По его словам, центр начнет свою работу на будущей неделе, передает RT.

Также стало известно, что сирийские правительственные войска вступили в город Хан-Шейхун в южной части провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.