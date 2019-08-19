Кличко прокомментировал свою фразу о «завтрашнем дне»

Киев, 19 августа. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о своем отношении к фразе про «завтрашний день», которая стала своеобразной визитной карточкой политика.

Киевский градоначальник выступал в эфире украинского «5 канала».

«Как посмотреть в завтрашний день, когда ты не все?» — спросил у Кличко телезритель.

Мэр Киева заявил, что доволен своими словами и ему очень нравится фраза «Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день».

«У всех большая улыбка. Я могу посмотреть в завтрашний день и делаю все возможное, чтобы туда заглянуть», — заявил Виталий Кличко.

Напомним, мэр Киева часто допускает оговорки и странные высказывания. Самая известная его фраза звучит так: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

Однажды Владимир Кличко странно ответил на вопрос о том, где находится его супруга.

«В Киеве, но улетела в Германию», — заявил Кличко.

В Новый год мэр Киева своеобразно поздравил жителей города с праздником. Он пожелал им «не знать горя, удачи, любви, счастья и особенно здоровья».

Напомним, в украинских СМИ появилась информация, что глава офиса президента Украины Андрей Богдан направил письмо главе кабинета министров Александру Саенко с требованием уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Однако, правительство отказалось это делать. Пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук заявил, что этот вопрос не будет рассматриваться действующим составом правительства, сообщают «Известия».

Ранее пропрезидентская партия «Слуга народа» предложила разделить должности мэра Киева и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов заявил о компромате на Виталия Кличко. По его словам, в МВД есть «запись допроса Витальки, когда его взяли менты посреди Киева на отжатой тачке». Куликов утверждает, что Виталий Кличко в свое время работал на криминального авторитета «Рыбку».

Виталий Кличко — в прошлом профессиональный боксер. На профессиональном ринге он провел 47 боев, 45 из них он выиграл. Последний бой прошел 8 сентября 2012 года, тогда Кличко в девятый раз защитил титул чемпиона по версии WBC. C июня 2014 года политик совмещает должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации, сообщает «Газета.ru»