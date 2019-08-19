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Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП под Самарой

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Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП под Самарой

Самара, 19 августа. Три человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения автомобилей «Лада», Toyota и Renault в Самарской области. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

ДТП произошло около 20:05 по местному времени (19:05 по Москве) на 1047 километре трассы М5. Уточняется, что двое из трех погибших находились в японской иномарке. Еще один погибший управлял автомобилем «Лада». Водитель и пассажиры Renault выжили. По предварительным данным, среди пострадавших в результате происшествия двое детей.

Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП под Самарой

Ранее Газета.ru сообщала о гибели двух людей в аварии на 37 километре трассы А-114 «Вологда  — Новая Ладога». В результате инцидента пострадал ребенок, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также СК РФ накануне опубликовал видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.

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