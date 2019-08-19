Норвегия призвала США не провоцировать Россию

Осло, 19 августа. Командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен призвала США не провоцировать военный конфликт с Россией.

Она отметила, что РФ накануне приступила к масштабным военным учениям. По словам Брюн-Ханссен, целью учений является защита интересов РФ от Североатлантического альянса. Главнокомандующий скандинавской страны указала на усиление позиций России и призвала не допустить конфликта с Москвой. Брюн-Ханссен выразила опасение, что Норвегия может стать полем гипотетического противостояния.

«При такой ситуации союзникам будет очень трудно как-то поддерживать Норвегию. Это вызов всей нации. Если что-то произойдет, Норвегия окажется не на той стороне линии конфронтации, и ей будет трудно получить помощь, если понадобится», — заключила норвежский главнокомандующий.

Ранее журналист газеты Die Welt Кристоф Шильц поставил под сомнение целесообразность учений Североатлантического альянса Trident Juncture 2018 в Норвегии. По его мнению, угроза нападения России в этом районе является не более чем спекуляцией.

«Ну и зачем тогда все это баловство в Норвегии с участием 50 тыс. солдат и 10 тыс. единиц техники?», — задается вопросом Шильц.

В свою очередь, в министерстве иностранных дел России оценили маневры НАТО в Норвегии как недружественные, напоминает RT.

Также сообщалось о намерении норвежских дипломатов посетить Сирию для оказания помощи беженцам.