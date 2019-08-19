Россия вошла в топ-5 стран по объему золотовалютных резервов

Москва, 19 августа. Россия впервые за восемь лет вошла в топ-5 стран в мировом рейтинге по показателям золотовалютных резервов, заняв пятое место. Более того, в ближайшее время она может обогнать Саудовскую Аравию.

Первый три строчки рейтинга занимают Китай, Япония и Швейцария, на четвертом месте — Саудовская Аравия.

Западные эксперты заявили, что за последние четыре года международные золотовалютные резервы России выросли на 45%. По данным на июль 2019 года они составили 520 миллиардов долларов. В Саудовской Аравии показатель золотовалютных резервов сократился с 700 миллиардов долларов до 527 миллиардов долларов.

Как пишет «ПолитРоссия», в последние годы Россия активно приобретала золото. Это позволило ей стать крупнейшим в мире покупателем драгоценного желтого металла в первом квартале 2019 года. Кроме того, Москва придерживается политики дедолларизации — запасы ценных бумаг Казначейства США снизились с 160 миллиардов долларов в начале 2013 года до 10,8 миллиардов долларов в июне 2019 года. Золотовалютные запасы России достигают 18,6% от всех резервов страны.

Золото продолжает дорожать. Это приводит к тому, что российские золотовалютные резервы уже увеличились на 10,2 миллиарда долларов. Эксперты считают, что Москва защитила свои средства, поменяв американские облигации на «желтый металл». Отмечается, что примеру России последовал Китай, который стал приобретать большое количество золота. Западная пресса с тревогой высказалась на тему закупки золота Россией. Об этом писало Федеральное агентство новостей.

Напомним, Саудовская Аравия имеет всего 0,08% золотовалютных запасов от всех резервов страны. Эр-Рияд вложил 170 миллиардов долларов в казначейские обязательства США, доходность которых упала ниже 2% годовых.

Ранее стало известно, что Эстония потратила практически весь золотовалютный запас страны. В помещении эстонского Центробанка находится один золотой слиток весом в 11 килограмм. Он является некондиционным, поскольку его чистоты не хватает для реализации на финансовых рынках. Власти Эстонии продали большую часть золотовалютного запаса в начале 90-х годов, выйдя из состава СССР. Вырученные средства были инвестированы в акции и гособлигации, пишет «Газета.ru».