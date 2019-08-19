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Кадыров назвал условие по будущему Чечни, поставленное его отцом

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Кадыров назвал условие по будущему Чечни, поставленное его отцом

Грозный, 19 августа. Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров согласился на присоединение региона к России лишь при согласии народа Чечни. Об этом сообщил действующий глава республики Рамзан Кадыров, сын первого главы Чечни в беседе с журналистом Русланом Курбановым. С полной версией интервью можно ознакомиться на YouTube-канале On TV.

«Если мой народ проголосует за эту бумагу, скажет: да, мы часть территории России, только тогда я ее подпишу»,  — сказал тогда Ахмат-Хаджи Кадыров.

Кадыров-младший рассказал, что все важные решения его отец согласовывал в кругу семьи и выносил на всенародное обсуждение, передает РИА Новости.

В 2003 году Чечня получила первую в своей истории конституцию. Ее автором выступил Ахмат-Хаджи Кадыров. Документ был одобрен подавляющим большинством голосов на всенародном референдуме. Конституция республики закрепляла дальнейшее развитие региона в составе Российской Федерации. 23 марта в Чечне празднуют День Конституции.

Ранее Кадыров прокомментировал матч чемпионата России по футболу «Зенит»  — «Ахмат». Глава Чечни высоко оценил действия грозненского клуба в обороне. Несмотря на удаление, «Ахмату» удалось сохранить свои вопроса в неприкосновенности, напоминает RT.

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Источник: РИА Новости
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