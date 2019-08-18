Сирийские правительственные войска вошли в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб

Дамаск, 18 августа. Сирийские правительственные войска вступили в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Уточняется, что войти в город удалось после ожесточенных боев с террористами запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»1 и боевиками группировки «Джейш аль-Изза».

По данным Al Mayadeen, сирийские правительственные войска стремительно продвигаются вперед и приблизились на расстояние двух километров от стратегически важного шоссе, соединяющего города Алеппо и Хама одноименных провинций Сирии.

Ранее RT сообщала о многочисленных нарушениях режима прекращения огня в Сирии со стороны участников незаконных вооруженных формирований.

«Зафиксировано 25 обстрелов», — сказал глава ЦПВС РФ генерал-майор Алексей Бакин.

Также стало известно, что за минувшие сутки боевики открывали огонь в более чем 20 населенных пунктах САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.