Ученые показали, как выглядит Земля глазами инопланетян

Вашингтон, 18 августа. Американские ученые показали модель Земли так, как бы ее изучали жители других планет, пишет Science.

Специалисты Корнеллского университета использовали 10 тысяч спутников Земли полученных в NASA c помощью Deep Space Climate Observatory в течение 2016 и 2017 годов. Изображение не дает точного представление об экзопланете, однако показывает наличие на ней облаков, океанов и ледяных шапок.

Here’s what Earth might look like to aliens | Science | AAAS https://t.co/mQeSgagHhS — Disclosureteam Liv (@DisclosureTLiv) August 17, 2019

Ранее социологи выяснили, что около половины жителей России верят в существование инопланетян. Так, 45% опрошенных заявили, что верят в существование внеземных цивилизаций, 27% считают, что пришельцы скрываются от землян, 18% полагают ,что данные об инопланетянах скрывают власти. 42% опрошенных считают, что внеземные цивилизации либо не существуют, либо они не посещают Землю.

Отметим, астронавт космического агентства США Алан Стерн заявил, что формы жизни на других планетах не вступают в связь с землянами, поскольку не догадываются о существовании космоса.

По его словам, большая часть потенциально обитаемых планет покрыта ледяными океанами. Такие водные миры идеальны для зарождения жизни. Ученый высказал мнение, что если внеземная жизнь существует, то она обитает в глубинах этих ледяных океанов.

«Ближайшим эквивалентом нашей космической программы для них будет выход на поверхность их водного мира. Поэтому ни мы, ни они не будем подозревать о существовании друг друга», — считает Стерн.

Как сообщает «Газета.ru», 54% американцев считают, что правительство скрывает информацию о существовании инопланетян.