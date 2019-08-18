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Боевики в Сирии обстреляли более 20 населенных пунктов за сутки

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Боевики в Сирии обстреляли более 20 населенных пунктов за сутки

Дамаск, 18 августа. Боевики в Сирии обстреляли более 20 населенных пунктов на протяжении минувших суток. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Он уточнил, что участники незаконных вооруженных формирований нарушали режим прекращения огня в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Ниц, Кафр-Хамра, Маканис-эд- Дувайри, Алеппо, Хай-эш-Шейх-Маскуд, Халидия, Сабикия, Эль- Бурайкат, Халаса, Биньямин провинции Алеппо; Чекурджак, Айн- эль-Кантра, Эз-Зиара, Калъят-Марза, Эль-Арейм, Кермель, Хамрат, Джейед, Сараф, Кульджок, Сандран провинции Латакия; Эс-Салихия провинции Идлиб», — сказал глава ЦПВС РФ.

Бакин добавил, что на протяжении суток представители ЦПВС провели две акции гуманитарного характера. Нуждающиеся люди получили тысячу наборов продовольствия, общая масса которых составила около пяти тонн.

14 августа RT сообщала о 25 обстрелах со стороны боевиков.

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