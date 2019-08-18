Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета под Самарой

Самара, 18 августа. Следственный комитет России опубликовал видеозапись с места жесткой посадки самолета под Самарой. На кадрах можно наблюдать осмотр места происшествия усилиями следователей Приволжского следственного управления на транспорте.

В СК РФ уточнили, что по факту инцидента начата доследственная проверка. Легкомоторный самолет Як-55 жестко приземлился в районе села Подстепки под Самарой около 13:20 по местному времени (12:20 по Москве).

Пилот погиб. Предварительно установлено, что воздушное судно взлетело с территории ООО «Химсервис». Наиболее вероятной причиной происшествия является ошибка пилотирования.

Ранее в Соединенных Штатах самолет упал на жилой дом в городе Покипси в штате Нью-Йорк. Погиб один человек, двое других человек, находившихся в кабине самолета, выжили, передает Газета.ru.