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Боевики в Сирии убили командира курдов в Ракке

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Боевики в Сирии убили командира курдов в Ракке

Дамаск, 18 августа. Боевики застрелили одного из командиров вооруженного формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) в городе Ракка в САР. Об этом сообщает Al-Watan.

Отмечается, что Джамаль ас-Саттам направлялся в больницу, где планировал пройти лечение. Здесь участники незаконного вооруженного формирования устроили своей жертве засаду. Командир курдов скончался на месте преступления от полученных ранений.

Ранее стало известно, что боевики в Сирии обстреляли поселения, расположенные в провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия. Об этом сообщало RT со ссылкой на главу российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майора Алексея Бакина.

Также сообщалось, что сирийские правительственные войска обнаружили тайные пещеры боевиков в окрестностях города Хан-Шейхун  на юге Идлиба Сирийской Арабской Республики.

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