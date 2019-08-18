Нелепая ошибка сорвала аукцион на уникальный Porsсhe

Сакраменто, 18 августа. Глупая ошибка стала причиной провала аукциона на уникальный автомобиль Porsсhe в аукционном доме RM Sotheby's. Об этом сообщает Bloomberg.

На торги была выставлена машина Porsche 64 1939 года выпуска, владельцем которой был основатель знаменитой компании Фердинанд Порше. В начале конкурсной процедуры была озвучена стартовая цена лота 30 миллионов долларов США. Вскоре после этого цену повысили до 70 миллионов. Bloomberg отмечает, что участники торгов восприняли эту информацию с заметным оживлением.

Однако затем аукционист объявил о технической ошибке, якобы он имел ввиду диапазон цен от 13 до 17 миллионов. Зрители отреагировали неодобрительным гулом. Большинство покинуло свои места в смятении, а раритетный лот так и не нашел своего нового владельца.

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«В день падения рейтинга ПП (Петра Порошенко — ред.) выставляю на аукцион легендарную картину. Их в природе две штуки. Первая в частной коллекции. Вторая может стать вашей. Целая эпоха», — пояснила автор произведения и заместитель главного редактора издания «Страна» Светлана Крюкова.

Газета.ru уточняет, что стартовая цена лота составила 500 американских долларов.

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