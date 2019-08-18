Правозащитник рассказал, как украинские силовики избегают наказания за преступления

Киев, 18 августа. Украинские силовики избегают наказания за совершенные в Донбассе преступления, поскольку Киев предпочитает бездействовать. Об этом в воскресенье заявил замглавы общественной организации «Справедливая защита» Иван Копыл, комментируя свидетельства о преступлениях ВСУ.

«Документы свидетельствуют о моральном разложении в рядах ВСУ, обусловленном продвигаемой в украинском обществе идеологией, основанной на межнациональной вражде. К сожалению, за многие из таких преступлений никто не понес наказания», — рассказал Копыл РИА Новости.

По его словам, украинские власти не только закрывают глаза на действия силовиков, но и открыто покрывают их. Так, например, генпрокурор Украины Юрий Луценко, выступая в Верховной раде, заявил, что лично снял обвинения с десятков тысяч преступников на том основании, что они воевали в Донбассе. Копыл уверен, что такой подход будет еще сильнее мотивировать военнослужащих совершать незаконные действия.

Ранее бывший депутат Рады Алексей Журавко опубликовал сканы секретных документов, которые свидетельствуют о росте числа преступлений украинских силовиков против мирного населения в Донбассе.

Опубликованный отчет направлен на имя министра обороны Украины Степана Полторака. В нем перечисляются совершенные украинскими военными предумышленные убийства, убийства по неосторожности и изнасилования.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.