Жена Порошенко потратила более 300 тыс. долларов на комедию про войну в Донбассе

Киев, 18 августа. Украинский культурный фонд, возглавляемой супругой бывшего президента Украины Мариной Порошенко, потратил 8,9 млн гривен (351, 5 тыс. долларов) на комедию про войну в Донбассе.

Картина получила название «Котик с горящими глазами». Ее режиссером стал Владимир Тихий, который ранее снял документальный фильм про Евромайдан. Как говорится в аннотации, лента поможет украинцам «избавиться от травм войны, приобрести новые измерения героики, потому что, несмотря на все трудности, украинский народ остановил военную агрессию гораздо более мощного, коварного врага».

Отметим, что помимо денег Украинского культурного фонда «Котик» также заручился господдержкой со стороны Госкино, которое выделило еще 7,4 млн гривен (292,2 тыс. долларов). Таким образом, комедия про войну в Донбассе получит суммарно свыше 16 млн гривен (643,7 тыс. долларов).

Владимир Тихий отметился документальными фильмами про Евромайдан, Надежду Савченко и Донбасс. Из художественных фильмов на счету у режиссера лишь два проекта — «Зеленая кофта» и «Брама». Причем первый получил крайне низкую оценку на «Кинопоиске» (4,8 балла).

Ранее глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев не сможет быстро завершить войну в Донбассе, несмотря на ожидания украинцев. По его словам, стране предстоит проделать большой путь, прежде чем она завершит военные действия на востоке.