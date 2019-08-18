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«Спартак» готов заплатить 10 млн евро за полузащитника «Вольфсбург»

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«Спартак» готов заплатить 10 млн евро за полузащитника «Вольфсбург»

Москва, 18 августа. Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Вольфсбурга» Жозуа Гилавоги.

По словам источника Федерального агентства новостей, 28-летний француз является одним из вариантов усиления опорной зоны после ухода бразильца Фернандо. Сообщается, что красно-белые готовы заплатить за игрока 10 млн евро, в то время как немецкий клуб настаивает на 15 млн. Если «Спартак» не сумеет договориться с альтернативными вариантами, то согласится на условия немецкого клуба.

Гилавоги перешел в «Вольфсбург» летом 2016 года из мадридского «Атлетико» за 3 млн евро. До этого он 2 сезона выступал за немецкий клуб на правах аренды. Всего на его счету 162 матча, 9 голов и 6 результативных передач за свою нынешнюю команду. Контракт Гилавоги с «Вольфсбургом» истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Динамо» заинтересовались приобретением бывшего полузащитника немецкой «Баварии» и сборной Франции Франку Рибери. В настоящее время футболист ведет переговоры с итальянской «Фиорентиной».

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