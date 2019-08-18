Эксперт объяснил, почему Гибралтар ослушался США и отказался задерживать танкер Ирана

Москва, 18 августа. Гибралтар ослушался США и отказался задерживать танкер Ирана Grace 1, чтобы обеспечить себе доход, а вовсе не по политическим причинам. Такое мнение в воскресенье высказал директор Института стратегического планирования профессор Александр Гусев.

По его словам, Гибралтар получает большие деньги за счет судов, которые идут в Средиземное и Черное море. Поэтому, отказываясь от задержания Grace 1, государство отстаивало прежде всего свои экономические интересы.

«Им все равно — иранский, французский или еще какой-то танкер, им важно чтобы казна не была пустой. Для США это, конечно, неприятно, когда моська ослушалась слона, но они все равно найдут, как еще наказать Иран, и это не станет камнем преткновения с Гибралтаром», — рассказал Гусев Nation News.

Ранее сообщалось, что Гибралтар отказался задерживать иранский танкер Grace 1, несмотря на требования США. Правительство страны пришло к выводу, что оснований для повторного задержания судна нет.

Корабль был задержан 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии, однако через некоторое время танкер освободили, после чего Grace 1 направился в один из портов Средиземноморья.

В то же время американский суд выдал ордер на арест танкера. США утверждают, что корабль якобы перевозил нефтепродукты и сумму в размере $995 тысяч, которые подлежали конфискации по причине нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях». Власти Ирана уже заявили, что готовы выделить военные корабли для сопровождения Grace 1, если правительство примет соответствующее решение.