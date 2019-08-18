Патриарх Кирилл возглавил богослужение в честь праздника Преображения Господня в Петербурге. ФАН-ТВ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Санкт-Петербург, чтобы возглавить Всенощное бдение накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе.

Богослужение началось в пять часов вечера. Праздник Преображения Господня ежегодно отмечается православными в ночь с 18 на 19 августа. По традиции верующие вспоминают события из Евангелия, когда апостолы увидели Иисуса Христа в преображении. В России праздник также принято называть «Яблочный Спас».

Ксения Куплинова пришла в храм вместе с дочерьми поддерживать мужа. Признается, праздник имеет большое значение для всей семьи, супруг давно является участником православного движения «Сорок сороков».

«Любой праздник, связанный с Господом нашим Иисусом Христом, для каждого православного человека, это все, поскольку вся наша жизнь зависит от именно от Господа. Наши семьи, наши дети, наши судьбы. Поэтому в принципе не имеет значения, какой праздник, и даже не имеет значения какой храм. Каждое воскресенье это уже маленькая Пасха, и обязанность каждого православного христианина в воскресенье быть в храме», — считает Ксения Куплинова, прихожанка.

Георгий приехал в Петербург из Рязани и посчитал своим долгом в этот день прийти в храм.

«Сегодня уже служба завтрашнего праздника, сегодня Всенощное бдение. Если есть возможность посетить службу, то каждый православный человек обязан прийти», — говорит Георгий Рюмин-Македонов, прихожанин.

В Северной столице глава РПЦ пробудет несколько дней. 19 августа он также возглавит Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе, который отмечает престольный праздник и 265-летие со дня освящения. Литургия начнется завтра в 10 часов утра.

В Католической церкви праздник Преображения Господня принято отмечать 6 августа, а в Армянской апостольской церкви он является переходящим от 28 июня до 1 августа.