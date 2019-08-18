Вашингтон, 18 августа. Россия и Китай намерены создать валюту, которая станет альтернативой американскому доллару. Об этом заявил американский финансист Джим Рикардс в разговоре с изданием Legacy Research Group.

По его словам, на сегодняшний день доллар доминирует в международной торговле. Не менее 60% мировых валютных резервов хранятся в долларах. На американскую валюту приходится 80% всех глобальных платежей и она же используется в сделках на энергетическом рынке.

Это создает колоссальные риски для всех игроков, поскольку доллар контролирует Америка, которая может использовать это против конкурентов. К примеру, Штаты могут не допускать определенные страны до систем Fedwire, ACH Network и SWIFT. Таким образом, попавшее в немилость Вашингтона государство попросту потеряет возможность продать свою продукцию.

«Это похоже на отключение кислорода у пациента в реанимации. Без него человек умрет. Вы можете иметь всю нефть и природные ресурсы в мире, но если не сможете получить за них оплату, то у вас возникнет большая проблема в торговле», — отметил Рикардс.

Однако в скором времени ситуация может кардинальным образом измениться. Россия и Китай придумали замену доллару. Они создают новую валюту на основе технологии блокчейн, которая позволит спокойно вести торговлю, не опасаясь экономического диктата со стороны США. Новая валюта получит золотое обеспечение, вот почему Москва и Пекин последние годы активно наращивают свои золотые запасы.

Это особенно актуально сегодня, когда США ввели односторонние санкции против Ирана и теперь блокируют любые сделки с этой страной. При наличии альтернативной ходовой валюты Иран сможет просто продавать нефть, рассчитываясь в цифровых токенах.