Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Власти помогут организовать похороны убитой в Ульяновской области семьи

772
0 Оставить комментарий

Власти помогут организовать похороны убитой в Ульяновской области семьи

Ульяновск, 18 августа. Замгубернатора Ульяновской области Сергей Люльков сообщил, что власти помогут с организацией похорон убитой семьи в селе Патрикеево.

По данным следствия, утром 18 августа в одном из домов Базарносызганского района нашли тела 66-летнего мужчины, двух женщин и двух четырехлетних детей. Все погибшие были родственниками. Рядом с селом нашли тело 16-летнего подростка, который, предположительно, причастен к гибели родных.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, не исключается, что подросток болел шизофренией. По словам Сергея Люлькова, власти помогут с похоронами.

Он добавил, что разговаривал с отцом найденного мертвым подростка. Мужчина давно развелся с его матерью и оказывал материальную помощь. Отец рассказал, что подросток был очень общительным и позитивным, хорошо учился.

Ранее друг погибшего подростка рассказал о привычках товарища. По его словам, парень играл в видеоигры и выпивал алкогольные напитки.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров