Власти помогут организовать похороны убитой в Ульяновской области семьи

Ульяновск, 18 августа. Замгубернатора Ульяновской области Сергей Люльков сообщил, что власти помогут с организацией похорон убитой семьи в селе Патрикеево.

По данным следствия, утром 18 августа в одном из домов Базарносызганского района нашли тела 66-летнего мужчины, двух женщин и двух четырехлетних детей. Все погибшие были родственниками. Рядом с селом нашли тело 16-летнего подростка, который, предположительно, причастен к гибели родных.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, не исключается, что подросток болел шизофренией. По словам Сергея Люлькова, власти помогут с похоронами.

Он добавил, что разговаривал с отцом найденного мертвым подростка. Мужчина давно развелся с его матерью и оказывал материальную помощь. Отец рассказал, что подросток был очень общительным и позитивным, хорошо учился.

Ранее друг погибшего подростка рассказал о привычках товарища. По его словам, парень играл в видеоигры и выпивал алкогольные напитки.