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Известный певец Аскер Махмудов скончался в Сочи

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Известный певец Аскер Махмудов скончался в Сочи

Владикавказ, 18 августа. Известный певец Аскер Махмудов скончался в Сочи на 73-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщило министерство культуры Северной Осетии.

Наибольшую известность Махмудову принесли песни «Город мой Орджоникидзе» и «Мадина». В разные годы он выступал на одной сцене с Муслимом Магомаевым, Иосифом Кобзоном и Владимиром Высоцким.

Артист также успел попробовать себя в кино, снявшись в фильмах «Алан», «Когда поют в Орджоникидзе» и «Золотая свадьба».

Отметим, что Махмудов родился в Узбекистане, однако большую часть жизни прожил в Северной Осетии, которая оставила отпечаток на всем его творчестве. Последние годы жизни певец провел в Сочи.

Ранее сообщалось о смерти известного композитора и автора текстов, который написан знаменитую песню «Снег кружится». Произведения Березина входят в репертуар Льва Лещенко, Михаила Шуфутинского, Екатерины Семеновой и других российских артистов.

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Источник: Российская газета
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