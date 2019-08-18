Советник Трампа подтвердил интерес США к покупке Гренландии

Нью-Йорк, 18 августа. Президент США Дональд Трамп интересуется возможностью приобретения Гренландии. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Как передает телеканал Fox News, Кадлоу напомнил, что 33-й президент США Гарри Трумэн хотел купить Гренландию, которая принадлежит Дании.

«Дания является союзником. Гренландия важна со стратегической точки зрения. Там много ценных минеральных ресурсов», — заметил Кадлоу, отметив, что не хочет выступать с прогнозами.

По его словам, глава Белого дома «кое-что понимает в приобретении недвижимости, хочет ознакомиться с возможностью приобретения Гренландии».

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. По данным издания, глава США спрашивал у своих советников во время встреч и деловых обедов, могут ли США приобрести Гренландию.

Член комитета Государственной думы по международным отношениям Антон Морозов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что у этой идеи Трампа, возможно, есть вполне конкретные военные цели. Эксперт предположил, что эта территория может быть использована для размещения военных баз, пусковых ракетных установок, военно-морских баз для подводного флота, которые действуют в Северном Ледовитом океане.