Армия Сирии обнаружила тайные пещеры боевиков — эксклюзив ФАН из Южного Идлиба

Дамаск, 18 августа. Сирийская армия продолжает зачищать окрестности города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» постепенно отступают, фронт смещается на север населенного пункта. По позициям боевиков продолжают наносить удары артиллерия и авиация.

Во время боевых действия продолжается расчистка и других населенных пунктов, в которых ранее находились террористы. В частности, в районе города Аль-Хубейт обнаружены пещеры, где раньше укрывались джихадисты.

Сейчас Аль-Хубейт полностью зачищен от террористов. В вырытых пещерах они долгое время прятались от взрывов падающих бомб и снарядов. Здесь находился штаб, помещения для складирования вооружения и отдыха, колодец с водой. Сейчас подземные ходы расчищены от мин.

Населенный пункт Аль-Хубейт сейчас стал местом для стягивания сил сирийской армии. В скором времени начнется вторая стадия уничтожения террористов. В город зайдут «Силы Тигра» Сухейля аль-Хасана, которые уничтожат укрывающихся боевиков из «Хайят Тахрир аш-Шам».

Вот уже несколько месяцев сирийская армия проводит масштабную антитеррористическую операцию в районе юга Идлиба и севера Хамы. Эта операция стала ответом САА на провокации со стороны боевиков — террористы произвольно нарушали соглашения по зоне деэскалации в Идлибе, нападая на мирные и безопасные районы. Как правило, жертвами таких атак становились простые сирийские жители.

Ранее сообщалось, что армейские подразделения столкнулись с террористическими группировками в направлении деревни Мадайя, к северо-западу от города Хан-Шейхун.

Ожесточенные военные действия привели к уничтожению нескольких транспортных средств, конфискации оружия и боеприпасов террористов, которыми они располагали до побега вглубь сирийской провинции Идлиб.