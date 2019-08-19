Сирия итоги за сутки на 19 августа 06.00: ХТШ применили «джихад-мобили» в Идлибе, в Ракке вспыхнули протесты против SDF

Сирия, 19 августа. Террористы «Тахрир аш-Шам» дважды применили «джихад-мобили» против САА, жители Ракки вышли на протесты против SDF, террористы ИГИЛ1 атаковали сирийскую армию. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): развивала наступление на Хан-Шейхун в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): атаковала курдов на севере Алеппо.

Армия Турции: заявила, что не оставит наблюдательные пункты в Идлибе и Хаме, направила спецназ на границу Хасаки.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): атаковало САА в Дейр-эз-Зоре и Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: дважды применили «джихад-мобили» в ходе противостояния с правительственными войсками в Идлибе, отразили атаки САА в Латакии.

Курды: столкнулись с протестами в Ракке из-за ареста гражданских активистов.

Международная коалиция: направила подкрепления в Ракку после убийства главы службы безопасности SDF.

Провинция Латакия

Боевики «Тахрир аш-Шам» и союзной «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) отражают атаки правительственных сил на севере провинции Латакия. Новостной источник в Twitter (@Step_Agency) сообщает, что танк и грузовик САА были подбиты противотанковыми ракетами в районе крепости террористов, города Кабана. Новые атаки САА на боевиков в Кабане пока не принесли значимых успехов.

Между тем источники в Twitter, связанные с террористами (@humamisa), сообщают о гибели в Кабане джихадистского проповедника по имени Абу Хафс ад-Дарави, который воевал в группировке «Хуррас ад-Дин» (известной как военное крыло запрещенной в РФ организации «Аль-Каида»1 в Сирии). Боевик-проповедник скончался в результате тяжелых ранений, полученных в боях за Кабану.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе города Кобаджиб к юго от Дейр-эз-Зора, сообщает местный новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24). Атака была отбита.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными силами (САА и союзными отрядами вооруженного ополчения) и террористами, лояльными «Хайят Тахрир аш-Шам». Источник в Twitter (@NowLebanon1) сообщает, что правительственные войска смогли продвинуться и выбить террористов с фермы, расположенной к востоку от Кафр-Таб, и занять холм Телль аль-Наср восточнее Телль-Яаса.

Наиболее ожесточенные бои в минувшие сутки развернулись в районе стратегически важного холма Кафр-Идун к северо-западу от Хан-Шейхуна. Источники, связанные с террористами (@humamisa) утверждают, что «Тахрир аш-Шам» в ходе контратаки смогли вернуть Кафр-Идун под свой контроль — после того как сирийская армия на несколько часов овладела высотой. В районе Кафр-Идуна террористы применили «джихад-мобиль», сообщают источники в Twitter (@nm79797979). Официальные источники опровергают сообщения о том, что САА была выбита из Кафр-Идуна. Позже террористы применили в районе Кафр-Идуна второй «джихад-мобиль» — по всей видимости, сирийские войска не были выбиты с холма и боевикам потребовались дополнительные методы давления.

Провинция Ракка

Как сообщает базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), протесты в Ракке вспыхнули в ответ на арест шестерых гражданских активистов, работавших в сфере медиа, менеджмента транспортной безопасности и иного рода гражданской деятельности. SOHR сообщает, что боевики «Асайиш» избили одного из арестованных, его жену и друга в их доме. Всем схваченным жителям Ракки предъявлены обвинения в сотрудничестве с террористами «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) и Турцией. SOHR призвала SDF к немедленному освобождению гражданских активистов.

Между тем, неизвестные боевики застрелили начальника службы безопасности проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan) сообщает, что курдский полевой командир Джемаль Саттам был застрелен в городе Ракка. Сообщается, что курдский силовик был застрелен при исполнении служебных обязанностей, ни одна террористическая группа не взяла на себя ответственность за покушение. Вертолет международной коалиции во главе с США был замечен над городом Ракка, сообщает новостной источник в Twitter (@HalabTodayTV). Американские военные прибыли вскоре после того, как неизвестные боевики застрелили в Ракке главу службы безопасности проамериканской коалиции SDF.

Боевики из группировки «Исламское государство» организовали два одновременных нападения на силы Сирийской арабской армии на юго-востоке провинции Ракка. Как сообщает агентство Baladi News, нападения произошли в районе населенных пунктов Шуайб аль-Фатим и Телль-Убайд. Сообщается о гибели пяти военнослужащих САА, и более чем десятке раненых. Пострадавших доставили в медицинские центры в городе Маадан и провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Хама

Турецкая армия ни при каких обстоятельствах не намерена покидать свои наблюдательные пункты в Хаме и Идлибе — с таким заявлением выступил офицер турецких войск, находящихся в идлибской зоне деэскалации. Такую информацию распространил источник в Twitter (@op_shield). Напомним, ранее наблюдательные пункты турецких войск неоднократно попадали под обстрел САА, поскольку террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» использовали их в качестве прикрытия для обстрелов и наступательных операций. В нескольких случая турецкие солдаты получали ранения и даже гибли, попав под огонь сирийских правительственных сил, однако влияние России позволило избежать прямого столкновения.

Провинция Хасака

Террорист-смертник подорвал себя перед воротами школы Аль-Сина в городе Камышлы, расположенном в провинции Хасака в непосредственной близости к границе с Турцией, сообщает источник в Twitter (@HarbiehNadie). Сообщается о двух пострадавших в результате взрыва мирных жителях. Между тем по данным курдского агентства Rudaw, перед воротами школы в Камышлы был взорван заминированный взрывчаткой автомобиль, погиб боец курдских сил безопасности «Асайиш». Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Вооруженные силы Турции направили значительное количество бойцов войск спецназначения к границе сирийской провинции Хасака. Турецкий источник в Twitter (@XXVII27_) сообщает, что большое количество БТР с турецкими коммандос прибыли в город Джейланпынар, расположенный через границу напротив города Рас аль-Айн, который находится под контролем проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.