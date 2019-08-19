Эксперт считает, что Кличко тупо и глупо растратил свою популярность

На днях кабинет министров Украины рассмотрел вопрос увольнения мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской администрации, инициированный Офисом президента, и… дал ему отсрочку на месяц. Тем не менее киевские эксперты не сомневаются в том, что еще до конца осени мэр-боксер перестанет «сидеть на двух стульях», а его роль в украинской политике станет чисто номинальной. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Уходящее, еще «порошенковско-гройсмановское», правительство Украины отказалось увольнять мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя КГГА (пока он совмещает эти две должности). Причем инициатива, выдвинутая главой офиса президента Андреем Богданом, провалялась в правительственном «долгом ящике» более трех недель. А на первом же заседании после завершения отпуска премьера Владимира Гройсмана министры неожиданно «прокатили» инициативу новой власти.

На это в офисе президента невозмутимо ответили — мол, «в таком случае это решение примет новый кабмин». В том, что в течение полутора-двух месяцев Кличко лишится должности главы КГГА (а с ней и львиной доли полномочий), уже никто из экспертов не сомневается, говорит киевский политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

«Думаю, что в случае с Кличко почти неизбежна его отставка с поста главы КГГА, в то время как мэром он еще на некоторое время останется, — отметил он. — Другое дело, что будут серьезно урезаны его полномочия по части делегированных госвластью. При этом Киев — все еще самый большой и богатый мегаполис Украины, поэтому у Кличко и без функций губернатора будет достаточно возможностей и ресурсов. Впрочем, здесь весь вопрос в наличии у него политической воли и должного правового обеспечения».

По мнению политического аналитика, после увольнения Кличко с поста главы КГГА в Киеве достаточно долгое время может быть двоевластие. В случае, если, конечно, градоначальника не начнут откровенно «прессовать» через Генпрокуратуру уголовными делами, заведенными по его предыдущим «подвигам» во главе Киева.

«Впрочем, многое будет зависеть от правовой культуры тех людей, которые обеспечивали коррупционные схемы при Виталии Кличко. Сам он не является политиком, этот человек тупо и глупо растратил свою огромную популярность, — утверждает Сергей Белашко. — В 2014 году, после победы Евромайдана, он легко мог идти на пост президента Украины и побеждать, ведь у него был самый высокий рейтинг. У того же Петра Порошенко на старте президентской кампании 2014 года рейтинг был в три раза меньше».

Даже после того, как Кличко «пролетел» мимо должности президента, будучи главой Киева, он тоже имел все возможности (как ресурсные, так и политические) сделать хотя бы что-то, хоть один по-настоящему важный для города проект.

«Тот же Подольско-Воскресенский мостовой переход, который годами торчит посреди Днепра, на виду у всего города, как гнилой зуб, за пять лет можно было бы закончить. И тогда это был бы реальный «мост Кличко», за который ему были бы благодарны миллионы киевлян, — напоминает политолог. — Увы, в этом плане ему очень помешали «друзья», члены его ближайшего окружения. Эти люди были готовы в любой момент променять масштабные проекты в Киеве на мелкий «дерибан», чтобы набить собственные карманы. К примеру, окружение Кличко умудрилось воровать даже на оборудовании велодорожек. Делать подобное в городе с бюджетом более двух миллиардов евро — это просто смешно, дикость какая-то! В итоге все, что сделала «команда Кличко» для велосипедистов, — выделила кусок обочины на Столичном шоссе, куда весьма проблематично доехать на велосипеде. В то же время при Кличко в Киеве была масса случаев, когда маршрут велодорожки упирался в некий ларек, который сносить было нельзя, потому что он принадлежал «нужному» человеку. Или просто в автобусную остановку. В итоге сегодня велодорожек в городе практически нет, несмотря на весь былой пафос мэрии».

Эксперт прокомментировал состояние киевских мостов, до которого они дошли при Кличко, а также другие инфраструктурные «достижения» мэра.

«Старые эстакады, которые проходят над Кирилловской улицей и проспектом Победы, давно «устали» и вскоре начнут падать, потому что пришел их срок. Причем падать они будут громко и, возможно, с человеческими жертвами, — прогнозирует он. — А вовремя отремонтировать их Кличко и его команде мешало полное отсутствие политической культуры, а также понятия о горизонтах планирования. Когда у тебя есть масштабная задача, ты понимаешь, что она уходит за горизонт твоего планирования, то есть завершать этот проект могут уже другие люди. А вот когда возникал проект, на котором можно было украсть «прямо здесь и сейчас», то тогда приоритеты у команды мэра менялись. Тому есть несколько примеров. Например, как Виталий Кличко прилюдно упал с велосипеда на своей же «идеальной» велодорожке. Или как мост, который позиционировали как «стеклянный», на деле оказался мостом с некачественными стеклянными вставками, который был построен с массовыми нарушениями технологических норм. И на котором, как по итогу выяснилось, власти города просто «распилили» 400 миллионов гривен».

Аналитик напомнил, что сегодня проблема износа в Киеве касается не только мостов, но и канализации, теплосетей, электросетей и всего остального.