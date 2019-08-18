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Эксперты назвали самые необычные броневики в мире

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Эксперты назвали самые необычные броневики в мире

Москва, 18 августа. Эксперты издания «Военное дело» составили список самых необычных бронеавтомобилей.

Первую строчку в нем занял отечественный ЗИЛ «Каратель», который признан самым быстрым броневиком в мире. При весе 8-11 тонн, машина способна разгоняться до 150 км в час благодаря четырехцилиндровому двигателю мощностью в 180 лошадиных сил.

Существует также специальная версия ЯМЗ-7Э846 с восьмицилиндровым двигателем на 730 лошадиных сил. Эта силовая установка позволяет разогнать броневик аж до 200 км в час. При этом «Каратель» не потеряет мобильности даже если наскочит на мину, поскольку дно и подвеска машины защищены от взрывов.

Эксперты назвали самые необычные броневики в мире

На втором месте оказался британский «Оцелот», который был создан в качестве патрульного автомобиля. Он тоже защищен от мин и фугасов, а кузов выполнен из композитных материалов. Это позволило уменьшить вес машины, не потеряв в броне. Автомобиль рассчитан на экипаж из шести человек. Благодаря модульной технологии при необходимости «Оцелот» можно легко переделать под конкретные нужды.

Эксперты назвали самые необычные броневики в мире

«Бронза» досталась израильскому IMI Cobra Combat Guard. Броневик имеет дизельный двигатель на 300 лошадиных сил и может разгоняться до 150 км в час. Благодаря вылету углов и высокой посадке машина может забираться на склон с наклоном до 70 градусов, а коробка-автомат приводит в действие одновременно все четыре колеса.

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Источник: Военное дело
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