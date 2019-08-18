Эксперты назвали самые необычные броневики в мире

Москва, 18 августа. Эксперты издания «Военное дело» составили список самых необычных бронеавтомобилей.

Первую строчку в нем занял отечественный ЗИЛ «Каратель», который признан самым быстрым броневиком в мире. При весе 8-11 тонн, машина способна разгоняться до 150 км в час благодаря четырехцилиндровому двигателю мощностью в 180 лошадиных сил.

Существует также специальная версия ЯМЗ-7Э846 с восьмицилиндровым двигателем на 730 лошадиных сил. Эта силовая установка позволяет разогнать броневик аж до 200 км в час. При этом «Каратель» не потеряет мобильности даже если наскочит на мину, поскольку дно и подвеска машины защищены от взрывов.

На втором месте оказался британский «Оцелот», который был создан в качестве патрульного автомобиля. Он тоже защищен от мин и фугасов, а кузов выполнен из композитных материалов. Это позволило уменьшить вес машины, не потеряв в броне. Автомобиль рассчитан на экипаж из шести человек. Благодаря модульной технологии при необходимости «Оцелот» можно легко переделать под конкретные нужды.

«Бронза» досталась израильскому IMI Cobra Combat Guard. Броневик имеет дизельный двигатель на 300 лошадиных сил и может разгоняться до 150 км в час. Благодаря вылету углов и высокой посадке машина может забираться на склон с наклоном до 70 градусов, а коробка-автомат приводит в действие одновременно все четыре колеса.