«Силы Тигра» готовятся к штурму оплота террористов в Хан-Шейхуне

Отряды спецназа «Силы Тигра» под командованием генерала Сухейля аль-Хасана стягиваются к городу Хан-Шейхун в Идлибе. Элитное формирование сирийской арабской армии (САА) готовится к штурму населённого пункта.

После нескольких дней бомбардировки окрестностей Хан-Шейхуна спецподразделение «Тигров» готовится к наступлению на запрещенную в России террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра»1 и связанную с ней коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам». Боевики продолжают обороняться в населенном пункте, нанося удары артилерией по сирийской армии.

Цель проводимой операции САА - отделить от Идлиба северную часть провинции Хама, находящуюся под контролем террористов. В нее входят такие города, как Аль-Латамина, Кафр-Зета и Мурек, и сам Хан-Шейхун.

Напомним, на этой неделе сирийская армия освободила города Аль-Хубейт и Сукейк, находящиеся в близости от Хан-Шейхуна. Также от террористов военные смогли освободить Мадаю.

1 Организация запрещена на территории РФ.