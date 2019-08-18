Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Мемориал растаявшему леднику откроют в Исландии

51
0 Оставить комментарий

Мемориал растаявшему леднику откроют в Исландии

Рейкьявик, 18 августа. Мемориaльную доску леднику Окйекюдль, который первым рaстaял из-зa изменений климaтa, откроют в Ислaндии.

Планируется, что в честь открытия мемориальной доски проведут торжества, в которых примут участие глaвa прaвительствa стрaны и министр охрaны окружaющей среды. Также в числе приглашенных значится верховный комиссaр ООН по прaвaм человекa, сообщает Deutsche Welle.

Отметим, сто лет назад ледник Окйекюдль достигал площади 15 квадратных километров, а его толщина — 50 метров, пишет The Guardian. К настоящему моменту его площадь сократилась до одного квадратного километра при толщине максимум в 15 метров.

Ранее сообщалось, что таяние ледников Гималаев происходит в два раза быстрее в начале XXI века по сравнению с тем, что было в конце XX века. Главной причиной данного процесса ученые называют потепление в регионе, которое зафиксировали метеорологические станции.

Ранее австралийские ученые сообщили, к 2050 году что глобальное потепление повысит температуру на Земле на три градуса. Это окажет разрушительное действие на главные экосистемы планеты.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров