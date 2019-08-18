Бузова рассмешила фанатов танцем у водопада на Бали

Москва, 18 августа. Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала видео с танцем у водопада. Ее неловкие движения на камнях рассмешили поклонников.

Звезда «Дома-2» пытается быть ближе к народу, но иногда не всегда удачно. Сейчас Бузова находится на Бали, где снимается в шоу «План Б» вместе с Тимуром Батрутдиновым.

Она поехала вместе с участниками проекта на экскурсию к местному водопаду. Здесь Бузова решила станцевать под песню «Водица».

Вместо восторгов со стороны фанатов появилось много удивленных комментариев. Пользователи пишут, что Бузова их только насмешила.

Певица чуть ли не падала на скользких камнях, позади нее стоял какой-то парень и все время норовил залезть в кадр.

«Ожидание и реальность: когда хочешь казаться смешной и непосредственной, а выглядишь пустой», — написал один из пользователей.

Нашлись и преданные фанаты, которые стали подбадривать Бузову после этой неудачи. А многие припомнили ей недавный скандал с «блокадницей», как назвала себя певица, облизывающая тарелку.

Ранее сообщалось, что продюсер Диана Бичарова предложила Бузовой встать на колени перед жителями блокадного Ленинграда. Она считает, что ветераны достойны тех миллионов, которые зарабатывает звезда на любви своих поклонников.