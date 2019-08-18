Госуслуги и ЦИК представили уникальную систему электронного голосования

До всероссийского единого дня голосования осталось ровно три недели. В этом году ЦИК уже зарегистрировал более 11 тысяч кандидатов, баллотирующихся на выборные должности самого разного уровня. Столь большая цифра ярко свидетельствует, что предстоящие выборы затронут все уровни жизни россиян и определят будущее страны на ближайшие годы. В такой ситуации крайне важно, чтобы у каждого гражданина России была возможность отдать голос за своего представителя и уверенность в том, что он будет услышан.

Для достижения этой цели Центральная избирательная комиссия разработала принципиально новый проект, который впервые будет опробован 8 сентября – цифровые избирательные участки. Они будут оборудованы самой современной электроникой, которая предоставит избирателям уникальные возможности.

Главное нововведение – максимально упрощена возможность голосовать за своих кандидатов вдали от родного региона. Больше не требуется получать каких-либо открепительных удостоверений и заниматься иной бумажной волокитой. Достаточно подать электронное заявление об участии в эксперименте на портале Госуслуг, что можно сделать не выходя из дома, а после проголосовать на любом из цифровых участков, расположенном в любом из экспериментальных регионов. Для этого достаточно иметь с собой только паспорт!

Ещё одно важное новшество – полное отсутствие бюллетеней. С цифрового участка Ваш голос будет напрямую отправляться в ЦИК и сразу же учитываться. Такая система сведет к минимуму возможность ошибок, нарушений и так называемый человеческий фактор. Если Вы хотите быть точно уверены в том, что Ваш голос будет услышан, то посетить 8 сентября именно цифровой избирательный участок – лучший выбор для гражданина, не боящегося взять на себя ответственность за будущее России.