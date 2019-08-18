Стало известно, зачем Нетаньяху едет на Украину к Зеленскому

Иерусалим, 18 августа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским пенсионное соглашение, а также вопрос создания зоны свободной торговли. Об этом глава израильского правительства рассказал журналистам перед своим отлетом в Киев.

«Есть сотни тысяч граждан Израиля, приехавших с Украины, которые являются живым связующим звеном между двумя государствами, и эта связь между нами укрепляется», — отметил глава правительства Израиля.

Нетаньяху пробудет в Киеве с 18 по 20 августа. Это первая поездка израильского политика на Украину за последние 20 лет. В последний раз он посещал украинскую столицу в марте 1999 года.

Ожидается, что Зеленский и Нетаньяху посетят мемориал в Бабьем Яру, где немецкие захватчики во время Великой Отечественной войны расстреливали мирных жителей. Большинство расстрелянных были евреями.

Зеленский победил на прошедших этой весной президентских выборах на Украине, опередив во втором туре своего главного оппонента — Петра Порошенко, который шел на второй срок. Новый украинский лидер обещал избирателям покончить с коррупцией в стране и положить конец войне в Донбассе.