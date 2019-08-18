Обвиненный в воровстве денег МВФ Порошенко надумал пугать Россию

Экс-президент Украины Петр Порошенко снова взялся за любимое дело: пугать Россию. Москва только успела выдохнуть после пяти лет «безудержного страха», и вот опять!

Глава «Европейской солидарности» назвал три вещи, которые, по его мнению, более всего страшат восточного соседа.

«Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии РФ», — цитирует Газета.ru.

В период cвоей каденции Порошенко то и дело утверждал нечто подобное. Хотя к моменту избрания на высокий пост в 2014 году Петр Алексеевич имел репутацию разумного и взвешенного политика, успешного бизнесмена и экономически грамотного человека. Но с каждым месяцем и годом гарант все более скатывался к огульной русофобии. Его «остаточнэ прощавай» (рус.- окончательное прощай — прим. ФАН) Российской империи и Советскому Союзу набило оскомину всякому, кто следит за политическими перипетиями на Украине.

Порошенко задекларировал курс на полный разрыв экономических связей с Москвой. Одновременно он противился реализации проекта «Северный поток-2», всеми силами пытаясь сохранить за Украиной статус главного транзитера газа из «страны-агрессора». Антироссийская внешняя политика дополнялась чудовищной русофобией внутри страны. Русский язык и русская культура изживались отовсюду под счастливые вопли националистов.

Хотя Порошенко пытался заставить говорить на мове всю страну, родных детей он этому не научил. Во время вынужденной беседы с журналистами сын Петра Алексеевича не смог и двух слов связать на украинском языке, за который так ратовал его отец.

На выборах президента 2019 года украинские граждане по достоинству оценили «успехи» главы страны. Во втором туре Петр Алексеевич проиграл с позорным результатом. Никогда прежде действующий президент страны не выступал во втором туре выборов столь удручающе.

В новом парламента «Европейская солидарность» получит скромное представительство. За эту политическую силу отдали свои голоса лишь 8% избирателей.

Тем не менее Порошенко продолжает гнуть свою провальную и бесперспективную линию.

«Почему-то считается, что подобная риторика может быть интересна и населению. Хотя население-то как раз и голосовало за изменение той политики, которую проводил Порошенко в течение пяти лет. Рассказы об агрессии России и о том, что она чего-то боится, вызывают уже не удивление и не зевоту, а скорее раздражение», — пояснил политолог Александр Дудчак для RT.

Специалист добавил, что подобная риторика способствует лишь дальнейшему расколу украинского общества. С большой долей вероятности можно предположить, что очередное русофобское высказывание Порошенко — попытка хоть как-то изменить информационный фон вокруг собственной персоны.

На протяжении последних месяцев имя экс-президента в основном упоминается в связи с уголовными производствами. Его обоснованно подозревают в совершении преступлений экономического характера, государственной измене (в связи с провокацией ВМС Украины в ноябре 2018 года) и других противоправных деяниях. Порошенко изо всех сил пытается держаться бодро, но выглядит откровенно растеряно.

Рассчитывать на поддержку Вашингтонщины не приходится. У Соединенных Штатов с бывшим главой Украины свои счеты. В частности, Петра Алексеевича подозревают в нецелевом расходовании средств, выделенных Международным валютным фондом. Судя по всему, помощь МВФ банально разошлась по карманам президента и его ближайшего окружения. Экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин в связи с этим отмечает следующее:

«Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов. Только по известным мне фактам через гос компанию «Центрэнерго» было выведено от 700 до 800 млн. долларов», — цитирует «Страна».

А вот платить за «щедрость» заокеанских партнеров придется украинским налогоплательщикам. Кислин отметил также, что рассчитывает по крайней мере на частичное возвращение этих средств. Более того, американский бизнесмен уже провел соответствующие переговоры с Иваном Бакновым, временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.

«Чтобы в итоге не только виновные понесли наказание, но и в бюджет страны были возвращены миллиарды долларов, которые находятся на счетах компаний, прямо или косвенно подконтрольных экс-президенту Порошенко», — заключил Кислин.

На этом фоне попытки обвиненного в воровстве денег МВФ экс-президента Украины пугать Россию выглядят, мягко говоря, наивно. Петру Алексеевичу давно пора переключиться на более насущные и приземленные вопросы.