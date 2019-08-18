Экс-волейболист Спиридонов нагрубил фигуристке Туктамышевой в соцсетях

Москва, 18 августа. Бывший член сборной России по волейболу Алексей Спиридонов позволил себе грубость в отношении фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Причиной для недовольства послужил твит девушки, в котором она критикует арбитра футбольного матча «Зенит» — «Ахмат».

«Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча «Зенит» — «Ахмат» еще никто не добрался. Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием «Тосно», «Динамо» СПб и «Амкара», — пишет Туктамышева.

Там же она привела цитату тренера «Зенита» Сергея Семака, который отказался комментировать судейство матча, отметив, что задача футболистов — играть, а оценивать работу арбитра будут болельщики.

Спиридонов не стал объяснять, почему он не согласен с Туктамышевой, ограничившись кратким комментарием: «Помолчи лучше, чучело». Отметим, что фигуристка не стала вступать в спор с волейболистом, однако и его комментарий не удалила.

Напомним, что встреча петербургского «Зенита» и грозненского «Ахмата» состоялась 17 августа. Счет матча составил 0:0. По ходу встречи главный судья принял несколько спорных решений, вызвавших недовольство тренерского штаба «Зенита» и нападающего команды Артема Дзюбы.

Судья не засчитал хозяевам два забитых мяча. Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что «Ахмат» тоже пострадал из-за нечестного судейства. Он считает несправедливым тот факт, что Уциева удалили с поля, а Смольникова — нет.