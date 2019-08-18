Глава Минспорта назвал число россиян, играющих в футбол

Пятигорск, 18 августа. Почти миллион россиян играют в футбол, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков на встрече с участниками форума «Машук-2019».

В Пятигорске проходит молодежный форум. На его площадке Павел Колобков рассказал о перспективах отечественного спорта. По его словам, футбол очень популярен среди россиян.

В городах, которые принимали матчи чемпионата мира, стали открываться академии футбола. Это событие повлияло на развитие футбола во всей стране.

Колобков добавил, что ЧМ-2018 позволил развивать футбол на уровне детского спорта, ДЮСШ и региональных центров. Министр верит, что в ближайшее время в отечественном футболе должны происходить ощутимые сдвиги.

Ранее сообщалось, что в Петербурге состоялся матч между «Зенитом» и грозненским «Ахматом», которая закончилась ничьей. Реакция тренера петербургской команды была очень эмоциональной.