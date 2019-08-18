Донбасс сегодня: бойцы ВСУ за деньги сбивают беспилотники ОБСЕ, ряды «Айдара» косят грибы

Донбасс, 18 августа. Украинская армия продолжает обстрелы ДНР из тяжелых минометов. ВСУ разместили боевую технику во дворе школы. Грибы стали причиной массового отравления националистов «Айдара». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Семь населенных пунктов Донецкой Народной Республики попали под обстрелы украинской армии в минувшие сутки. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщает о семи обстрелах из минометов 120-мм и 82-мм калибра, гранатометов и стрелкового оружия. Результатом стало повреждение двух жилых домов в поселке Зайцево под Горловкой.

В Луганской Народной Республике традиционно спокойнее, чем у соседей. Дежурная смена луганского СЦКК зафиксировала один обстрел поселка Нижнее Лозовое, осуществленный украинскими силовиками из штатного орудия боевой машины пехоты (БМП).

Подразделения ВСУ разместили БМП на территории школы

Об этом сообщает официальный спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко со ссылкой на данные источников. На территории учебного заведения в поселке Троицкое размещены сразу две БМП, а местные жители сообщают о пополнении боеприпасов военнослужащих.

Аналогичная ситуация наблюдается в селе Золотое-4, где на территории частного дома размещены два украинских бронетранспортера из состава 72-й отдельной механизированной бригады.

Боевики «Айдара» отравились грибами

Сразу девять боевиков националистического батальона «Айдар» отравились грибами в Донбассе, сообщает военный спикер ДНР Даниил Безсонов. Двое находятся в критическом состоянии, и положительных прогнозов врачи не дают.

По официальной информации, силовики отравились консервированными грибами, переданными им местными жителями. Но по данным собственных источников военных ДНР в украинском нацбатальоне, отравление произошло после употребления ядовитых грибов, которые были присланы одному из бойцов под видом галлюциногенных.

Украинские силовики сбивают беспилотники ОБСЕ за деньги

Командующий украинской оперативно-тактической группировкой войск «Север» генерал Олег Микац установил для военнослужащих ВСУ денежное вознаграждение за каждый сбитый беспилотник наблюдательной миссии ОБСЕ. Об этом сообщает представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По данным луганчан, новость о таксе, установленной за каждый сбитый аппарат, была с большим энтузиазмом воспринята в передовых подразделениях ВСУ. Уже два беспилотника миссии стали жертвами «сафари», устроенного по инициативе украинских генералов.