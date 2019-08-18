Продажи Datsun в России выросли на треть

Москва, 18 августа. Японская автомобильная компания Datsun в июле увеличила продажи в России на 34%, реализовав 1916 автомобилей.

Наибольшей популярностью у россиян пользуется седан on-DO, который разошелся тиражом в 1623 единицы (85% всех продаж Datsun). На втором месте оказался хэтчбек mi-DO, его приобрели 293 покупателя (15%).

Продажи японской компании по итогам 7 месяцев также демонстрируют рост. За январь-июль в РФ было продано 12,6 тыс. автомобилей этой марки, что больше показателей аналогичного периода прошлого года на 27%.

Вероятнее всего, именно хорошие продажи стали причиной повышения стоимости автомобилей Datsun в России. В августе цена на продукцию японской фирмы выросла на 5 тыс. рублей. Тем не менее mi-DO и on-DO по-прежнему занимают вторую строчку в рейтинге самых дешевых новых автомобилей на российском рынке.

Отметим, что в России Datsun представлена только этими двумя моделями. Обе собираются по лицензии на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти.