Мартин Фриман назвал условие для съемок пятого сезона британского «Шерлока»

Лондон, 18 августа. Известный британский актер Мартин Фриман назвал условие для начала съемок пятого сезона сериала «Шерлок» с участием Бенедикта Камбербэтча.

Как отметил актер в интервью Collider, тема о продолжении сериала поднимается крайне редко. Первые четыре сезона были восприняты мировой публикой очень благосклонно. У «Шерлока» появилась миллионная армия поклонников.

Но сценаристам Стивену Моффату и Марку Гатиссу придется придумать что-то очень особенное, чтобы сериал возобновили. Именно поэтому говорить прямо о пятом сезоне трудно, сказал Мартин Фриман.

Британец добавил, что если сценаристам все-таки удастся написать что-то классное, то актеры будут только рады. Фриман считает сериал настоящим событием в его жизни.

Несмотря на бешеную популярность «Шерлока», его создатели пока заняты другими проектами. Бенедикт Камбербэтч в 2020 году снимется в сиквеле «Доктора Стрэнджа», а Моффат и Гатисс запускают сериал о «Дракуле».

Мартин Фриман недавно снялся в «Оде радости», дата выхода которой пока не определена.

Ранее сообщалось, что в США перенесли премьеру третьей части «Шерлока» с участием актерского дуета Роберта Дауни-младшего и Джуда Лоу на 2021 год. Первые два фильма снял экс-супруг Мадонны Гай Ричи.