Пекин, 18 августа. Власти Китая назвали имена главных организаторов протестов в Гонконге, которых в Пекине называют «проблемной гонконгской бандой четырех».

Речь идет о медиамагнате Джимми Лае, известном оппозиционере Мартине Ли, главе Гонконгского альянса в поддержку патриотического демократического движения Альберте Хо и бывшей китайской чиновнице Энсон Чан.

Как сообщает политико-юридическая комиссия ЦК Коммунистической партии Китая, все они выступают против концепции «Одна страна, две системы» и раскачивают ситуацию в Гонконге.

В Пекине полагают, что возглавляет эту «банду четырех» именно Джимми Лай. Он владеет газетой «Пинго жибао», которая часто критикует китайские власти. Кроме того, известно, что Лай поддерживает тесные связи с американской политической элитой. К примеру, в июле предпринимателя принимал в Вашингтоне сам вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майкл Помпео.

Протесты в Гонконге продолжаются около двух месяцев. Поводом для демонстраций послужило рассмотрение местного закона, который позволяет экстрадировать подозреваемых на материковый Китай. Впоследствии власти Гонконга сняли этот законопроект с повестки, однако протесты не прекратились. Начавшись мирно, акции со временем приняли ожесточенный характер, число пострадавших насчитывает десятки человек.

Власти КНР уже призвали ЕС и США перестать вмешиваться в ситуацию с гонконгскими протестами, поскольку это внутреннее дело Китая.