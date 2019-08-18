Семья из шести человек убита в селе Патрикеево под Ульяновском. События дня. ФАН-ТВ

Убийство в Патрикеево Жуткая семейная трагедия разыгралась сегодня под Ульяновском. Шесть человек, в том числе двое детей и один подросток, найдены мертвыми в селе Патрикеево. Все они — родственники. Следствие ведет дело об убийстве. Согласно одной из версий, в частном доме с членами своей семьи расправился 16-летний юноша. Он топором зарубил бабушку, дедушку, мать и 4-летних двойняшек, брата и сестру. После этого предполагаемый убийца покончил с собой, прыгнув с вышки сотовой связи всего в 500 метрах от дома. По некоторым данным, на месте происшествия парень оставил предсмертное послание, в котором написал, что давно планировал уйти из жизни. И «забрать» с собой всех родных. СМИ сообщают, что в школе подросток был отличником, участвовал в олимпиадах, и никто не видел предпосылок к таким страшным событиям. Свои предположения о возможных мотивах корреспонденту ФАН озвучил психолог. «К сожалению, мы не можем точно знать, что именно двигало этим человеком, но, скорее всего, это и среда, в которой он находился и какие-то люди, которые ему говорили об убеждениях, которые у него взращивались. Если он считал, что, например, жизнь ужасна или, что они все грешники и, соответственно, не имеют право жить, он считал вправе забрать эту жизнь человека. Во всех серьезных поступках человека стоит убежденность правильности этого поступка», — считает Павел Жавнеров, психолог. Оперативники сейчас находятся на месте, отрабатывают все возможные версии случившегося. Истинные причины и детали происшествия, в любом случае, станут известны лишь по итогам расследования.

Нота протеста Китая к ЕС Китай, похоже, всерьез обеспокоен не только ситуацией в Гонконге, но и очередным иностранным вмешательством. На волне народных протестов власти Поднебесной подготовили и свою претензию — на сей раз в адрес Евросоюза. Пекин требует от стран альянса не лезть во внутренние дела и соблюдать международное право. Такая реакция связана с недавними заявлениями представителя ЕС Федерики Могерини. Она назвала жесткие меры в отношении активистов Гонконга неприемлемыми. Похожую позицию занял и Конгресс США, который, по мнению Китая, защищает агрессивных провокаторов и тем самым провоцирует беспорядки. А они в Гонконге начались еще в июне. Власти региона задумали поправки к закону об экстрадиции, которые позволят выдавать подозреваемых в криминале граждан другим юрисдикциям, с которыми пока нет соглашения. К таковым относится и материковый Китай. Но активисты, чьи мирные акции весьма быстро переросли в хаос, посчитали, что действия властей приведут к политическим репрессиям. Самые крупные протесты собирали по разным оценкам до 2 млн человек. Десятки тысяч выходят на улицы и сегодня. Последние митинги даже прошли в местном аэропорту, из-за чего тот на время полностью приостановил работу. Решения конфликта пока, увы, не предвидится. Впрочем, Пекин уверяет, что от старого принципа «Одна страна, две системы» он не отказывается.