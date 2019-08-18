Семья из шести человек убита в селе Патрикеево под Ульяновском. События дня. ФАН-ТВ

Убийство в Патрикеево
Жуткая семейная трагедия разыгралась сегодня под Ульяновском. Шесть человек, в том числе двое детей и один подросток, найдены мертвыми в селе Патрикеево. Все они — родственники. Следствие ведет дело об убийстве. Согласно одной из версий, в частном доме с членами своей семьи расправился 16-летний юноша. Он топором зарубил бабушку, дедушку, мать и 4-летних двойняшек, брата и сестру. После этого предполагаемый убийца покончил с собой, прыгнув с вышки сотовой связи всего в 500 метрах от дома. По некоторым данным, на месте происшествия парень оставил предсмертное послание, в котором написал, что давно планировал уйти из жизни. И «забрать» с собой всех родных. СМИ сообщают, что в школе подросток был отличником, участвовал в олимпиадах, и никто не видел предпосылок к таким страшным событиям. Свои предположения о возможных мотивах корреспонденту ФАН озвучил психолог.
«К сожалению, мы не можем точно знать, что именно двигало этим человеком, но, скорее всего, это и среда, в которой он находился и какие-то люди, которые ему говорили об убеждениях, которые у него взращивались. Если он считал, что, например, жизнь ужасна или, что они все грешники и, соответственно, не имеют право жить, он считал вправе забрать эту жизнь человека. Во всех серьезных поступках человека стоит убежденность правильности этого поступка», — считает Павел Жавнеров, психолог.
Оперативники сейчас находятся на месте, отрабатывают все возможные версии случившегося. Истинные причины и детали происшествия, в любом случае, станут известны лишь по итогам расследования.
Нота протеста Китая к ЕС
Китай, похоже, всерьез обеспокоен не только ситуацией в Гонконге, но и очередным иностранным вмешательством. На волне народных протестов власти Поднебесной подготовили и свою претензию — на сей раз в адрес Евросоюза. Пекин требует от стран альянса не лезть во внутренние дела и соблюдать международное право. Такая реакция связана с недавними заявлениями представителя ЕС Федерики Могерини. Она назвала жесткие меры в отношении активистов Гонконга неприемлемыми. Похожую позицию занял и Конгресс США, который, по мнению Китая, защищает агрессивных провокаторов и тем самым провоцирует беспорядки. А они в Гонконге начались еще в июне. Власти региона задумали поправки к закону об экстрадиции, которые позволят выдавать подозреваемых в криминале граждан другим юрисдикциям, с которыми пока нет соглашения. К таковым относится и материковый Китай. Но активисты, чьи мирные акции весьма быстро переросли в хаос, посчитали, что действия властей приведут к политическим репрессиям. Самые крупные протесты собирали по разным оценкам до 2 млн человек. Десятки тысяч выходят на улицы и сегодня. Последние митинги даже прошли в местном аэропорту, из-за чего тот на время полностью приостановил работу. Решения конфликта пока, увы, не предвидится. Впрочем, Пекин уверяет, что от старого принципа «Одна страна, две системы» он не отказывается.
Иранский пакт о ненападении
Ситуация в Персидском заливе, если и не достигла кульминации, то как минимум интригует завязкой. Вплоть до того, что власти Ирана вновь говорят про пакт о ненападении на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф по итогам поездки в Кувейт заявил, что такое соглашение заметно бы снизило влияние сторонних «игроков». О ком речь, догадаться несложно, учитывая, что после недавних событий в регионе укрепился совместный патруль флотов США и Великобритании. Идею такого договора Иран озвучил странам Персидского залива еще в мае. Опасения за действия соседей небезосновательны. Тогда появились новости о том, что США планируют не только отправить дополнительные войска на Ближний Восток, но и вооружить своих союзников в регионе на $8 млрд. Затем события плавно перекочевали в местную акваторию, Ормузский пролив, а также Персидский и Оманский заливы, где впоследствии произошло несколько памятных инцидентов. Например, взрывы на танкерах, шедших под флагами Панамы и Маршалловых Островов, кстати, ответственность за это до сих пор никто на себя не взял. Немногим позже Иран задержал британское судно Stena Impero. А в начале июля по наводке США Гибралтар задержал иранский корабль Grace 1. Экипаж судна заподозрили в нарушении санкций, введенных простив Сирии. Якобы танкер вез в Арабскую республику нефть. На этой неделе корабль получил свободу. А сегодня британский Гибралтар отклонил прошение Вашингтона продлить арест. Впрочем, черное золото и без малого миллион долларов с борта все же изъяли под видом правомерной конфискации. Итог не продуктивен: Тегеран и Лондон обменялись обвинениями в эскалации конфликта, но к решению так и не пришли. Судьба пакта о ненападении остается под вопросом.