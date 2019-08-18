Вассерман напомнил, что Навальный и Соболь бросили своих соратников

Москва, 18 августа. Цель так называемой «оппозиции», которая устраивает массовые беспорядки в столице, заключается в том, чтобы создать необходимую картинку для «нужных» СМИ. Об этом заявил журналист и публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

В комментарии корреспонденту журнала «Слово и дело» он объяснил, что «после концерта 10 августа западные средства массовой рекламы, агитации и дезинформации выступили со множеством публикаций одного содержания».

«Якобы была акция на 50 тысяч человек, после которой «злые русские полицейские» арестовали больше сотни участников. А о том, что эта сотня участников была арестована уже на другой акции, причем незаконной, эти деятели, разумеется, молчат. Все это делается именно для создания подходящей пропагандистской картинки», — подчеркнул Вассерман.

Он также обратил внимание на то, что скандальный блогер Алексей Навальный и юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь наплевали на своих сторонников, некоторых из которых оштрафовали или арестовали за участие в массовых беспорядках.

«И Навальный никому не помог. Но адепты Навального до сих пор сами друг другу пересказывают его обещания, и, думаю, слова Соболь на них не подействуют. Они просто не заметят эту тему», — подчеркнул Вассерман.

Напомним, соратники Навального начали организовывать незаконные митинги после недопуска на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций. Например, у Соболь нашли почти 15% поддельных подписей, кроме того, в ее избирательных листах обнаружили подписи мертвецов, а в одной из столичных квартир она организовала настоящую «фабрику» по рисовке липовых подписей.

Так называемая «оппозиция» организовала несанкционированные митинги 14 июля, 27 июля и 3 августа. Участники этих сборищ вели себя агрессивно, бросали в полицейских бутылки и куски асфальта. Но правоохранители не поддавались провокациям и действовали максимально профессионально и аккуратно. Всех провокаторов задержали. 10 августа прошел согласованный митинг-концерт «оппозиции» на проспекте Сахарова. Он собрал, по официальным данным МВД, около 20 тысяч человек, хотя организаторы заявили о ста тысячах. Однако «оппозиция» провалила изначально политическое мероприятие, превратив его в ивент для подростков, которые пришли на митинг-концерт ради бесплатного концерта Face, IC3PEAK и «Кровосток».