Семак принес извинения судьям за грубые слова после матча с «Ахматом»

Санкт-Петербург, 19 августа. Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак принес извинения судейской коллегии за грубые слова, которые попали в телевизионный эфир. Сообщается, что наставник футбольного клуба был излишне эмоциональным во время матча с «Ахматом».

Сергей Семак опубликовал извинения перед судьями на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Главный тренер заявил, что не хотел никого обидеть и слишком эмоционально отреагировал на матч «Зенита» против «Ахмата» в рамках шестого тура чемпионата России.

«Футбол – это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир», – написал тренер в Instagram.

Отметим, что на матче с «Ахматом» Семак не мог сдержать эмоций. Как передала «Комсомольская правда», тренер назвал судей «козлами» и попросил коллегу Виллиама Де Оливейра не общаться с ними.