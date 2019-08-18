Москва, 18 августа. Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить «Монако». Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

По словам источника, 48-летний специалист рассматривается руководством монегасков в качестве замены Леонарда Жардиму, под руководством которого команда неудачно начала сезон. В то же время отмечается, что в настоящий момент «Монако» не рассматривает вариант с увольнением специалиста и планирует дать ему время на исправление ситуации.

Кроме того, Слуцкий — не единственный тренер, приход которого рассматривается «Монако».

Слуцкий работает в «Витессе» второй сезон. Под его руководством команда после трех туров делит первое место с «Аяксом» в чемпионате Голландии. «Монако» под руководством Жардима проиграл два стартовых тура и находится на последнем месте.

Отметим, Слуцкий продолжительнее время работал в ЦСКА с полузащитником Александром Головиным, выступающим в «Монако» с лета прошлого года.