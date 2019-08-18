В Сети появились фото 45-летней Пугачевой

Москва, 18 августа. В Сети появились фотографии королевы российской эстрады Аллы Пугачевой, сделанные в 1994 году, когда ей было 45 лет. Снимки были опубликованы в журнале Vogue Russia в 1994 году.

Пугачева предстала перед фотографом в черном пальто и неизменных черных очках. Образ дополняла сигарета в мундштуке, которую не стеснялась демонстрировать певица. На одном из снимков видно, как бывший главный редактор Vogue Russia Алена Долецкая готовит Пугачеву к фотосессии.

Это уже не первый раз, когда в соцсетях всплывают необычные фотографии примадонны. В начале августа один из интернет-пользователей выложил серию фотографий «настоящей Пугачевой» — без макияжа и Instagram-фильтров.

Впрочем, многие подписчики усомнились в достоверности снимков. Одни решили, что Пугачеву «состарили» с помощью неудачного ракурса, а другие решили, что во всем виновато приложение FaceApp.

Напомним, что Пугачева является одним из ветеранов российской эстрады. Свою карьеру певицы она начала еще в середине шестидесятых годов. Настоящий успех пришел после выступления в Болгарии в 1975 году, где она исполнила свою знаменитую песню «Арлекино». В 1997 году с той же песней артистка выступила в Дублине, где проходил конкурс Евровидение, и заняла 15-е место.

Репертуар Пугачевой насчитывает более 500 песен на русском, английском, немецком, финском, французском языках и даже на иврите. В 2010 году артистка объявила о завершении своей карьеры и прекратила выступления, однако в апреле 2019 года она в виде исключения дала юбилейный концерт, приуроченный к 70-летию певицы.