Главные новости 18 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 18 августа.

Астрологи назвали топ-5 худших жен по знакам зодиака. Эти женщины не способны создать уют в семье и окружить мужа любовью. Астрологи назвали худших жен по знаку зодиака.

Более 40 человек погибли в результате взрыва на свадьбе на западе Кабула. Более 40 человек погибли, 100 пострадали при взрыве на свадьбе в Афганистане.

Ведущая новостей телеканала Fox 8 из Нового Орлеана Нэнси Паркер скончалась при крушении самолета. Американская журналистка погибла в авиакатастрофе во время репортажа.

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что гордится экипажем А321. Украинский депутат восхитился подвигом пилотов российского А321.

В Петербурге мужчина увел с детской площадки и впоследствии изнасиловал 9-летнюю девочку. Петербуржец забрал с игровой площадки и изнасиловал 9-летнюю девочку.

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал три вещи, которые, по его мнению, пугают Россию. Порошенко назвал три вещи, которых якобы боится Россия.

Известная российская телеведущая Роза Сябитова устроила перепалку с подписчицей ее дочери в Instagram. Сябитова заступилась за дочь, «подцепившую мужика» во Франции.

На могиле Веры Глаголевой на Троекуровском кладбище спустя два года после смерти установили памятник. Памятник на могиле Глаголевой почти довел до слез друзей и поклонников.

Экс-депутат Рады Алексей Журавко опубликовал документы, которые свидетельствуют о росте числа преступлений в Донбассе. Экс-депутат Рады опубликовал секретные документы о преступлениях ВСУ в Донбассе.

LADA Vesta Cross Luxe возглавила рейтинг наиболее внешне привлекательных бюджетных кроссоверов. Автоэксперт назвал пять самых привлекательных бюджетных паркетников.