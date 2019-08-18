Эксперт рассказал, как украинские олигархи раздробят «Слугу народа» Зеленского

Киев, 18 августа. Партию украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» раздробят на несколько внутрифракционных групп в Раде, считает киевский политический консультант Николай Спиридонов.

Он объяснил, что это необходимо, во-первых, потому что многих «слуг народа» контролируют олигархи, а во-вторых, это это поможет улучшить управляемость этой мега-фракцией, в противном случае, по его словам, будет просто «бардак».

«Если мы имеем 250 депутатов, то логично, что количество групп должно быть не намного более 10, чтоб была вообще контролируемость. Потому что, если будет единая масса 250 депутатов, это будет бардак», — пояснил он в эфире канала InterVizor.

Спиридонов не исключил, что число этих групп может быть около 15, а дробление будет «во многом искусственным». Несмотря на это, эксперт даже взялся навскидку назвать пять самых очевидных, по его мнению, групп.

«Есть группа Коломойского, группа Пинчука, группа Сороса, группа «95 квартала»… Есть даже сфера влияния Ахметова», — рассказал он.

Специалист добавил, что эти группы будут активно бороться между собой и добиваться внимания Зеленского.

«Сейчас идет и борьба определенных олигархов за внимание президента, и даже наняты определенные рабочие группы для этого», — поделился он, правда, не назвав конкретных фамилий.

Украинские СМИ еще во время президентской избирательной кампании в стране писали о связях Зеленского и Коломойского. В качестве аргумента указывали то, что артист не смог бы самостоятельно собрать более миллиарда долларов — примерно такая сумма нужна, чтобы участвовать в предвыборной гонке за кресло главы страны. Некоторые издания распространяли слухи, что Зеленский с сомнением рассматривал свою политическую карьеру, но Коломойский надавил на него.