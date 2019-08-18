Бузовой предложили встать на колени перед жителями блокадного Ленинграда

Москва, 18 августа. Продюсер Диана Бичарова раскритиковала «блокадницу» Ольгу Бузову и предложила ей «встать на колени и умолять» о прощении тех, кто действительно пережил блокаду Ленинграда.

Ранее известная телеведущая, звезда релити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова показала в соцсетях ролик, на котором облизывает тарелку. На вопрос о том, зачем она это делает, Бузова ответила, что «так вкусно, она же блокадница».

По мнению Дианы Бичаровой, есть вещи, над которыми нельзя смеяться. И статус жителя блокадного Ленинграда — одна из таких вещей. По мнению продюсера, Бузова повела себя очень глупо, и теперь ей предстоит как-то извиниться перед блокадниками.

«Как теперь просить и умолять на коленях этих великих людей, кто прожил блокаду, о прощении за нелепый поступок!» – сказала Бичарова, ее цитируют «Дни.Ру».

В том, что случилось, есть вина и поклонников Бузовой. Певица ездит с концертами и зарабатывает миллионы, а настоящие блокадники живут на скромную пенсию и помощь от государства, считает продюсер.

Бичарова добавила, что люди, которые пережили войну, заслужили миллионы, а Бузова — нет. Ранее сообщалось, что из-за волны негатива певице пришлось закрыть аккаунт Instagram. Теперь за ее обновлениями смогут следить только подписчики.