Ищенко ответил киевскому чиновнику на слова об утрате государственности Украины

Украина теряет главные признаки государства — население и территорию, заявил постоянный представитель страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба. По его мнению, Украина в скором времени может утратить государственность.

«В конечном итоге, и это самое страшное, мы теряем главные признаки любого государства — население и территорию», — сказал дипломат.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил: профессиональное сообщество уже давно говорило о том, что государство приходит в упадок.

«В течение последних пяти лет сначала начали умнеть эксперты, а потом и политики. Если в 2014 году мы констатировали факт уничтожения украинской государственности и исчезновения данной страны, а политики говорили, что все это «ха-ха», «ля-ля», то сейчас они заявляют, что украинская государственность исчезает, потому что не работают государственные структуры. Они в принципе не могут работать, потому что уничтожены», — подчеркивает эксперт.

Политолог с сожалением заметил, что Киев по-прежнему продолжает обвинять во всех бедах Москву.

«Власти констатируют те же самые факты, о которых мы говорили еще в 2014 году. Сейчас все это стало доходить до политиков. И при этом, безусловно, они придают этому собственное звучание. То есть говорят о том, что у Украины проблемы и что в этом виновата Россия», — продолжает собеседник ФАН.

В заключение он обратил внимание, что украинские власти отказываются признавать причины государственного кризиса, а обвиняют во всех проблемах Россию.

«Они констатируют уничтожение экономики, в результате чего население уезжает, потому что людям нужно как-то кормиться. Они заявляют о потере части территорий. Мол, Россия «напала» на нас, а если бы не напала, было бы хорошо», — резюмировал Ростислав Ищенко.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот. В результате это привело к образованию Донецкой и Луганской Народных Республик, а также воссоединению Крыма с Россией. В результате в стране появилось два новых региона.