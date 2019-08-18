Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Иран назвал угрозой суверенитету Сирии действия США на северо-востоке страны

84
0 Оставить комментарий

Иран назвал угрозой суверенитету Сирии действия США на северо-востоке страны

Тегеран, 18 августа. Деятельность США на северо-востоке Сирии представляет собой угрозу территориальной целостности этой страны, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

Пребывание американских военных в Сирии нарушает суверенитет государства. В Тегеране считают, что заявления Вашингтона о создании зоны безопасности на северо-востоке республики носят провокационный характер.

По словам Аббаса Мусави, такие действия способствуют нестабильности в регионе. Они также свидетельствуют о вмешательстве Америки во внутренние дела САР.

В Иране уверены, что проблемы на севере Сирии должны решаться путем договоренностей с соседними государствами без привлечения иностранных сил. 7 августа американские и турецкие военные договорились о создании в Сирии центра совместных операций.

12 августа в турецкий город Шанлыурфа прибыла группа военных США. Планируется организация буферной зоны. Дискуссия о создании этой зоны началась еще 2013 году, но стороны долгое время не могли прийти к соглашению.

Ранее сообщалось, что российский Центр по примирению враждующих сторон зафиксировал за прошедшие сутки 35 инцидентов, связанных с нарушением режима прекращения огня в провинциях Аллепо, Латакии и Идлибе.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров