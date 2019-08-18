МАК сообщил об исправности «черных ящиков» самолета А321

Москва, 18 августа. Международный авиационный комитет сообщил, что бортовые самописцы самолета А321 «Уральских авиалиний» не пострадали в результате жесткой посадки.

«В научно-техническом центре МАК проведено обследование бортовых регистраторов, которое установило надлежащее состояние обоих (речевого и параметрического) и наличие на них записей аварийного полета. Ведется расшифровка и анализ данных записей», — говорится в официальном сообщении.

В расследовании авиаинцидента участвуют представители Росавиации, представитель французского бюро расследования (BEA), представители «Уральских авиалиний», а также специалисты компаний, которые производили самолет и двигатели к нему.

В воскресенье начались работы по демонтажу воздушного судна для его последующей транспортировки в Летно-исследовательский институт им. Громова.

Напомним, пассажирский самолет «Уральских авиалиний», который направлялся из Жуковского в Симферополь, через 15 минут после взлета столкнулся со стаей чаек. В результате попадания птицы в турбину у воздушного судна отказал двигатель. Экипаж принял решение посадить лайнер на кукурузном поле в Раменском районе Московской области. В результате происшествия пострадали 23 человека, включая пять детей, однако жертв удалось избежать. Президент РФ Владимир Путин уже наградил экипаж лайнера. Двум пилотам присвоили звание героев России, а остальным членам экипажа вручили ордена Мужества.