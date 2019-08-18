Видео с места жуткой бойни в Патрикеево опубликовал Следственный комитет

Ульяновск, 18 августа. Видео с места массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области опубликовали в Сети следователи регионального СУ СК РФ.

На кадрах видео можно видеть, как сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр дома, где жили и были найдены убитые. В некоторых комнатах царит беспорядок, разбросаны игрушки. Следователи снимают отпечатки пальцев, просвечивают поверхности помещений специальным ультрафиолетовым сканером.

По данным ведомства, свою семью из пяти человек зарубил топором 16-летний подросток. Его тело было найдено на окраине села возле вышки сотовой связи. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

По предварительной версии юноша убил своих бабушку и дедушку, мать и двух четырехлетних детей — они были найдены с признаками насильственной смерти. Мужчине было 66 лет, старшей женщине — 69 лет, матери подростка — 42 года, а двум убитым детям по четыре года. В СК РФ не исключили, что после того, как юноша устроил бойню, он покончил с собой.

В прокуратуре Ульяновской области агентству РИА Новости сообщили, что подозреваемый в жутком преступлении мог страдать шизофренией. При этом представитель ведомства отметил, что юноша был отличником в школе.

О том, что мальчик мог страдать тяжелым психическим расстройством говорит то, что он оставил предсмертную записку, в которой написал, что решил не расстраивать родственников. Такие действия, по словам сотрудника прокуратуры, характерны для лиц с подобным диагнозом. Вместе с тем он отметил, что пока говорить со стопроцентной уверенностью о том, что подросток был болен — нельзя. На учете у психиатра, к слову, он не состоял.

Друг подозреваемого в беседе с телеканалом 360 рассказал, что подросток был «позитивным парнем», правда, в последнее время злоупотреблял спиртным, любил играть в видеоигры. Собеседник телеканала добавил, что незадолго до случившегося они переписывались, но отказался раскрывать содержание их переписки. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.